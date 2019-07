Jean Beausejour anunció su adiós a la Selección chilena

Contra Argentina fue la despedida de Jean Beausejour de la selección chilena. El futbolista chileno, luego de 15 años vistiendo la camiseta de la Roja, anunció su adiós al equipo nacional tras la derrota a la Copa América 2019.

Tras el partido ante Argentina, en conversación con CDF, Beausejour lo confimó: "Mi historia como jugador de la Selección terminó hoy".

Sobre su decisión, Bose expresó que "hay factores como el presente de mi club, porque el próximo semestre debo estar enfocado 100% en sacarlo adelante". Luego, agregó que "el tema de las copas y de ganar en el balance no entra. A mi me llenan otras cosas, el cariño de los funcionaros, los buenos momentos que viví jugando por la Selección".

"Lo importante es que me siento tranquilo con la decisión que tomé, hay que pensar en el recambio. Yo creo que no hay que eternizarse en los puestos y esta Selección hay muchos que hemos estado mucho tiempo. Por lo de mi edad creo que tiene sentido", dijo. "Para las Eliminiatorias creo que hay plantel para pelear de sobra, yo no me meto en las decisiones de los técnicos", añadió.

El lateral izquierdo debutó en un partido contra México, en Estados Unidos, el 19 de febrero de 2004 con 19 años. Desde esa fecha en adelante, Palmatoria disputó 107 partidos por la selección, siendo el encuentro contra Argentina el último de la lista.

🙌 ¡Un CRACK anunció su retiro de #LaRoja! 🏆 Bicampeón de América

1️⃣0️⃣7️⃣ partidos

⚽️6️⃣ goles

😍 Grandes momentos de alegrías junto a ti 👏❤️ ¡Gracias por todo Jean André Emanuel Beausejour Coliqueo! pic.twitter.com/HKiHmoeU7S — Selección Chilena (@LaRoja) July 6, 2019

Beausejour ha sido uno de los titulares indiscutidos del proceso de Reinaldo Rueda, lo que podría hacer pensar que el jugador quizás estire un poco más su estadía en el combinado nacional. También estuvo bajo la dirección de técnicos como Juvenal Olmos, Nelson Acosta, Marcelo Bielsa, Claudio Borghi, Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi.

El actual jugador de Universidad de Chile disputó los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde se convirtió en el único futbolista chileno que marcó en dos Copas del Mundo distintas.

Por otra parte, también fue parte de la nómina que jugó por primera vez una Copa Confederaciones (2017). En cuanto al certamen continental, Beausejour estuvo en las ediciones de 2011, 2015, 2016 y 2019, siendo campeón en dos ocasiones.