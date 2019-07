Bombazo total en la NBA: Kawhi Leonard y Paul George se van a los Clippers

Bomba en la NBA. Quien fuera la gran figura de los Toronto Raptors durante la temporada pasada, Kawhi Leonard, llegará a Los Angeles Clippers para disputar el próximo ciclo del básquetbol estadounidense.

El alero, ex San Antonio Spurs, llegará como agente libre a los Clippers luego de que los californianos se hicieran de los servicios de Paul George en un cambio con los Oklahoma City Thunder, el cual incluye la transferencia de al menos cuatro selecciones de primera ronda del draft. De acuerdo a ESPN, los de Oklahoma también recibirán a Shai Gilgeous-Alexander y Danilo Gallinari de los Clippers.

Con la llegada de Leonard a Los Angeles, se da que por primera vez un MVP de las finales de la NBA cambie de equipo antes de que comience la siguiente temporada. El acuerdo alcanzado es de 142 millones de dólares por los cuatro años que dura el contrato.

La próxima temporada será la novena del alero nacido en California, donde ha pasado por los Spurs, Raptors y a partir del próximo año, los Clippers. Ha sido All Star tres veces, y ha ganado dos títulos de la NBA.

Por su parte, George también llega en un buen momento. Promedió 25 puntos durante la campaña pasada, y llega a los Clippers por 105 millones de dólares por las próximas temporadas. El alero fue contendiente para ser el jugador más valioso de la NBA y el jugador defensivo de la temporada pasada.

Free agent forward Kawhi Leonard has informed runners-up teams of his plans: He's signing with the Clippers, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2019

Oklahoma City is trading All-Star Paul George to the Los Angeles Clippers for a record-setting collection of draft choices, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2019