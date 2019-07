Messi disparó con todo contra la Conmebol: "No tenemos que ser parte de esta corrupción"

Argentina fue tercera en la Copa América tras vencer por 2-1 a Chile en el Arena Corinthians de Sao Paulo. Tras el duelo el capitán Lionel Messi no estuvo presente en la ceremonia de premiación y la Pulga, tuvo sus razones.

El jugador fue expulsado ante la Roja, tras un encontrón con Gary Medel y el delantero no se guardó nada y en su salida del recinto deportivo, disparó contra la Conmebol y el arbitraje en la Copa América.

"No fui a la premiación por todo un poco, nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, la falta de respeto que se nos faltó en esta Copa fue grande", sostuvo Messi.

"Se podría haber revisado la jugada de la expulsión y no se usó el VAR. Más allá de la bronca de no poder terminar este partido, me voy tranquilo", agregó.

Sobre la jugada con Medel, fue claro al indicar que "con una amarilla se hubiese terminado para los dos, pero bueno, quizás lo que dije la vez pasada pasó facturas. Lo importante es que el equipo terminó bien la Copa".

El tremendo choque entre Medel y Messi que le costó la roja a ambos en Copa América Los capitanes de Chile y Argentina se enfrascaron en una discusión que terminó a los cabezazos, el juez Mario Díaz de Vivar no dudó en expulsarlos.

Era tanta la molestia del capitán de Argentina, que no tuvo problemas en señalar que "la Copa está armada para Brasil. Ojalá que el VAR y el árbitro no influyan en la final y que Perú pueda competir. Tiene buen equipo pero lo veo difícil".

"Siempre digo la verdad, eso me deja tranquilo. Después, si lo que digo tiene repercusiones no es parte mía, yo siempre soy sincero", complementó.

Messi también le dio un espaldarazo al entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, e indicó que "también fue creciendo a la par del equipo, del grupo. Encontramos una idea de juego, una buena dinámica".

"El grupo mostró mucha personalidad; no es fácil empezar perdiendo (Colombia) y luego empatando (Paraguay). Eso nos hizo más fuertes y terminamos de una manera muy positiva", cerró.