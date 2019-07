Rueda culpa al arbitraje por el descontrol de Chile: "Hicieron que el equipo se desenfocara"

La Selección chilena no pudo obtener el premio de consuelo y terminó cuarta en la Copa América que se disputó en Brasil, tras caer por 2-1 ante Argentina en el Arena Corinthians de Sao Paulo. El partido estuvo marcado por el pésimo arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar y el entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, lo responsabilizó directamente por el descontrol que vivió el plantel de la Roja.

"Es una pena. Un partido que estaba controlado y las provocaciones de las decisiones arbitrales hicieron que el equipo se desenfocara. El primer gol fue ingenuidad nuestra que la hemos analizado y que se había presentado contra Perú y que acá se volvió a dar. Perdimos la focalización en el juego y es una pena que se diera esa situación", sostuvo Rueda tras el duelo.

Y de la expulsión de Gary Medel y Lionel Messi, tras un duro encontrón entre ambos, el colombiano indicó que "es una pena, conversamos, no es solo lo de Gary (Medel), expulsar a (Lionel) Messi también, es algo de jerarquía, de manejo, por eso terminaron los dos equipos con un jugador menos. El mejor del mundo fue expulsado y es triste".

Sobre el desarrollo del partido, dijo que "teníamos varias situaciones, por eso el tema de los cambios. Lo de Arturo (Vidal) y Alexis (Sánchez) era delicado, ellos por su amor a la selección querían estar y luego se complica el partido con la expulsión de Gary (Medel)".

Ya entrenando a un análisis más completo, Rueda expresó que "entramos a la Copa América siendo los sextos de Sudamérica por no ir al Mundial. Hoy quedamos cuartos aunque no sea lo que se corresponda a lo hecho en cancha".

Finalmente, alabó al grupo de la Selección: "Estamos ante un gran grupo, comprometido con carácter y cumplieron hasta el ultimo momento. Hasta que uno no gane no es feliz y la responsabilidad es grande. No nos alcanzó para lo que queríamos, esta instancia quizás no la merecíamos".

