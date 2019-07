La teleserie de Ángelo Henríquez se transforma en un problema para los fichajes de la U

El delantero Ángelo Henríquez ha tenido un regreso turbulento a Universidad de Chile y actualmente vive uno de sus peores momentos desde que retornó hace casi un año. A pesar de que el atacante de 25 años tiene contrato hasta junio del 2021, en Azul Azul está considerado como transferible por su escaso poder goleador exhibido en la pasada temporada.

Con sólo cinco goles en 18 encuentros, Gohan está muy lejos de lo esperado por él y por los cerca de $100 mil dólares mensuales que recibe como salario. Al ser el jugador mejor pagado del plantel, desde la llegada de Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg a la dirección deportiva de Azul Azul, tratar de reducir su sueldo o -lisa y llanamente- transferirlo, ha sido una tarea que se han propuestos ambos ex fubolistas.

Ante ese escenario, en la concesionaria intentaron que Henríquez partiera a Emelec de Ecuador, pero el propio futbolista descartó la opción. Aunque el técnico Alfredo Arias le ha confesado que está lejos de ganarse un puesto de titular en su equipo, el ex Manchester United dice preferir quedarse a pelear a un puesto antes de partir a un equipo que lo esperaba y donde se ganaba los elogios de la dirigencia, pese a su mal momento goleador.

"Sé que últimamente no le ha ido tan bien, pero estas cosas en el fútbol pasan muchas veces. Realmente no es una preocupación su sequía goleadora porque los goleadores son así, a veces cambian de equipo y mejoran. Además a veces puede haber un mal ambiente en un equipo que no le favorece y por eso, los cambios a veces son buenos y sabemos que él tiene muy buenas condiciones", aseguró el vicepresidente de Emelec, Edmundo Véjar, a El Gráfico Chile.

Sin embargo, el cuadro ecuatoriano terminó olvidándose del ex ariete de Manchester United y este viernes anunció como refuerzo en su ataque al venezolano Edwuin Pernía, quien viene de jugar en Deportes Iquique en el último año.

Bajo esas condiciones, además, la directiva de la controladora universitaria está preocupada por la sobrepoblación de delanteros que aún tiene, pese a la salida del panameño Gabriel Torres a préstamo. Y es que el problema surge considerando que ni en el cuerpo técnico ni en la sociedad anónima están contentos con sus arietes y por eso la idea es ir a buscar una o dos opciones que les sirva para salir de los lugares de descenso.

La U ya completó dos semanas de entrenamientos tras sus vacaciones y la próxima semana será fundamental, considerando que ya tiene horario programado para enfrentar a Huachipato o Temuco por los octavos de final de Copa Chile. Quien gane de los mencionados elencos, se medirá con los azules el próximo domingo 14 de julio (15:30 horas), en estadio por definir.