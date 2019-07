Vidal explota contra el árbitro: "Quería ser protagonista, el espectáculo lo hacen los jugadores, no él"

Chile perdió el tercer puesto de la Copa América con Argentina. La Roja terminó derrotada por 2-1 frente a una Albiceleste que salvó el honor luego de un torneo muy discreto. Uno de los que estaba en duda, pero que finalmente estuvo desde el inicio fue Arturo Vidal, quien tuvo un partido difícil por su molestia en el tobillo, pero que disputó el encuentro completo.

Terminado el encuentro en el Arena Corinthians, el volante de la Selección tuvo palabras para el polémico arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar: "Te echa a perder el espectáculo, no te deja jugar, el partido se calienta sin ningún sentido y ojalá no vuelva a pasar. El espectáculo lo hacen los jugadores, no el árbitro".

Sobre la jugada de las expulsiones de Gary Medel y Lionel Messi, el mediocampista señaló que "quiere ser importante él (arbitro), no debería ser así, se calienta mucho el ambiente. No tenía por qué expulsar a los dos jugadores, él quería ser el protagonista".

Por otra parte, sobre el desempeño de la selección en esta Copa América, Vidal expresó que "me quedan muy buenas sensaciones, el otro día fue el más malo del ultimo tiempo porque nos quedamos fuera de poder defender el título". Sobre el futuro agregó: "Esta generación todavía tiene mucho que dar, y en esta copa demostramos que podemos jugar de igual a igual contra cualquier selección".

En cuanto a su tobillo, el jugador del Barcelona apuntó que "traté de jugar, que era lo más importante, no dejar al grupo. Amo mucho a mi selección y traté de dar lo mejor. Ahora tengo mucho tiempo para recuperarme y me voy tranquilo".

Por último, sobre la posible despedida de Jean Beausejour de la selección, el volante comentó que "espero no sea su último partido, ojalá que siga con nosotros. Tiene mucha calidad y experiencia que le puede dar a los más jóvenes. Pero en caso de que se su último partido, estoy eternamente agradecido por la experiencia y los momentos que le ha dado a esta selección".