Casemiro respondió a los reclamos de Messi: "Los que tienen boca hablan lo que quieren"

Brasil se consagró campeón de la Copa América en el Maracaná tras derrotar a Perú por 3-1, alzando por novena vez el máximo título continental de selecciones, un hecho que obviamente no le gustó a los argentinos. Por eso, el volante Casemiro salió al paso de los dichos de Lionel Messi, quien habló de "corrupción" en la Conmebol y que estaba todo arreglado para que el local levantara la copa.

Tras el encuentro, el volante de Real Madrid criticó al jugador del Barcelona y aseguró que "los que tienen boca hablan lo que quieren. Hay gente que tiene que revisar eso".

"No me toca a mí hablar, es un tema delicado. No me corresponde decir si el arbitraje hizo bien, todos intentamos hacer lo mejor y hay que felicitar a Perú por la gran Copa que hizo", expresó Casemiro.

En esa misma línea, Dani Alves, figura del campeón, indicó que "somos merecedores de todo esto. Felicito a todos, sabíamos que no iba a ser fácil y demostramos que estábamos preparados para este partido en el Maracaná".

"Era en nuestra casa y teníamos que ir paso a paso. Sabíamos que teníamos que dar un paso al frente en ésta final y el paso fue dado", consideró Alves, quien además llenó de elogios a su entrenador Tite: "Es el capitán de nuestro barco y yo solo represento a los jugadores. Es un honor poder levantar, disfrutar y celebrar este título, y poder darle un gran regalo a nuestros hinchas".