Los ganadores y perdedores de la Roja tras el cuarto lugar en la Copa América 2019

La Roja finalizó en el cuarto lugar de la Copa América de Brasil. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda cayó ante Argentina por 2-1 en el Arena Corinthians y quedó fuera del podio de la competición continental, sin embargo, el rendimiento mostrado por la Selección chilena dejó beneficiados y damnificados de cara al próximo proceso eliminatorio para Catar 2022.

Los ganadores

Erick Pulgar: Tuvo una Copa América excepcional. El volante del Bologna se ganó un puesto en el mediocampo chileno y fue de menos a más. Se ofreció como opción de pase, fue la primera salida del equipo y colaboró mucho en la marca. También llegó para aportar en el juego aéreo y lo cumplió con creces, anotó su primer gol por la selección chilena ante Japón mediante un cabezazo tras córner servido por Charles Aránguiz.

Guillermo Maripán: Le ganó la pulseada a Gonzalo Jara y se quedó con la plaza de titular en la defensa. Se mostró sólido en el juego aéreo y en las coberturas defensivas, se notó una leve mejoría en su salida con el balón. El zaguero formado en Universidad Católica también mostró carácter cuando debió hacerlo, le metió miedo desde un principio a Duván Zapata cuando ingresó en los cuartos de final y en las semifinales tuvo un tenso cruce con Paolo Guerrero.

Paulo Díaz: Si bien solo jugó ante Ecuador, Uruguay y Argentina, el ex jugador de Palestino demostró que puede ser una alternativa para integrar la zaga chilena. Jugó como lateral derecho, como defensa central derecho y como stopper por derecha en una línea de tres zagueros. Sabido es que puede jugar en los cuatro puestos de la retaguardia y aportó velocidad en la salida.

Charles Aránguiz: Fue el máximo asistidor de la Copa América junto a Roberto Firmino, con tres pases que terminaron en gol. El mediocampista demostró que es un jugador de élite y que es capaz de cumplir todas las facetas que requiere jugar en esa posición. Corrió, marcó, asistió y probó de distancia. La buena actuación en el certamen lo ratifica como líder al interior del vestuario y que todavía le queda mucho que entregar al combinado nacional.

Los perdedores

Gabriel Arias: El arquero de Racing no tuvo una buena Copa América. Se le notó nervioso en la mayoría de los encuentros, se le vio lento en los achiques y al momento de cortar los centros. Su error ante Perú lo convirtió en el foco de las críticas. Pese a que no tuvo mucha responsabilidad en los goles recibidos, no entregó la seguridad que acostumbra dar en el equipo de Avellaneda.

Pedro Pablo Hernández: El Tucu llegaba como casi el jugador "12" del equipo, sin embargo solo fue titular ante Uruguay y por qué el colombiano guardó varias piezas para evitar sanciones. El volante mostró sus atributos cuando jugó, pero no le alcanzó para ganar un lugar principal en la escuadra, a diferencia de los últimos torneos.

Nicolás Castillo: Copa para el olvido el atacante del América. Entró ante Uruguay y Perú, no obstante, jugó menos de diez minutos en cada partido. No se le notó bien fisicamente, no logró hacer pie en cancha, ni asociarse con sus compañeros. Tampoco generó peligro en el área rival. Castillo continúa en deuda con la Selección.

Junior Fernandes: El ex Cobreloa jugó ante Japón, Uruguay y Argentina. Pese a que siempre fue la primera alternativa para relevar a los atacantes, el delantero no ratificó la confianza que le entregó Reinaldo Rueda. No apareció y sus intentos fueron fácilmente neutralizados por los defensas rivales.

Ángelo Sagal: Solo jugó 45 minutos ante Perú. En el encuentro fue contrarrestado por Luis Advíncula y prácticamente no participó del juego. Pese a que fue respaldado por Reinaldo Rueda, el ex Huachipato continúa sin tener un partido deslumbrante en la Roja.