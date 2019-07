Gareca le pide tranquilidad a Messi: "Hay que tener pruebas contundentes para hablar de corrupción"

Ricardo Gareca salió al paso de las declaraciones de Lionel Messi y le solicitó cordura a su compatriota, quien se excusó de ir a la ceremonia de premiación del tercer lugar de la Copa América que obtuvo Argentina, tras vencer a Chile, al indicar que no es parte de la corrupción de la Conmebol.

El Tigre, entrenador de la selección peruana que perdió la final ante el local por 3-1, aseguró que "hay que tener pruebas contundentes para hablar de corrupción" y de pasó aseguró que "Messi es una voz autorizada, lo que no significa que yo lo comparta. Lo respeto como jugador y como ser humano. Me parece que es una persona centrada, pero me gustaría que, más allá de que en Sudamérica tenemos que mejorar, no se nos enfoque como que acá somos los corruptos".

Tras perder la final de la Copa América ante el Scratch, el DT de Perú confesó que "Brasil fue un justo ganador. Nosotros mejoramos respeto al partido anterior y tuvimos nuestro momento, pero aprovecharon bien las oportunidades. Tuvieron tres en el primer tiempo y anotaron dos, en alguna ocasión con colaboración, con un accidente nuestro".

"Lo más importante es darnos cuenta que nosotros hemos evolucionado en el tiempo, eso no nos tiene que confundir sino fortalecer y es algo constante. Hay que seguir insistiendo y mantener la humildad. Saber que todavía hay selecciones que están arriba nuestro, en una constante superación", agregó el técnico de los peruanos.

Finalmente, Gareca sostuvo que "yo creo que estamos bien y, más allá del dolor de la derrota, vamos por el buen camino, un camino que hay que saber interpretar. Podemos mantenernos. Somos una selección que ha mejorado y viene mejorando. Eso me deja tranquilo".