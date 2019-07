Histórico: Joaquín Niemann logró otro hito al clasificar a The Open Championship

Joaquín Niemann logró ingresar, mediante el ranking mundial, al The Open Championship 2019, que se jugará en Royal Portrush a partir del 18 de Julio en Irlanda del Norte.

A pesar de culminar fuera de los 20 mejores esta semana en el 3M Open del PGA Tour, el chileno aprovechó sus Top 5 en dos semanas consecutivas ingresar al field del último major de la temporada por ranking y así conseguir este histórico cupo.

De esta forma, Joaking se transformará en el primer chileno que jugará el The Open Championship 2019, uno de los torneos más antiguos en la historia del golf y que este 2019 pasó a ser el último major de la temporada.

Con solo 20 años, Niemann habrá jugado todos los majors y cinco en total: US Open 2017, Masters Tournament 2018, PGA Championship 2019, PGA Championship 2019 y The Open 2019.

La noticia fue confirmada por el equipo de Niemann y pronto se hará oficial por el field del Open Championship. Una grandiosa noticia, que recién fue sacada del horno luego de su participación en el 3M Open. El golfista nacional terminó 23° con 13-bajo par, tras firmar este domingo una tarjeta de 70 (-1).

Great week at the @3MOpen! Congrats @matthew_wolff5 on the W, completely insane how you played this week! Also, really happy to announce I have officially qualified for @TheOpen through world ranking💪💪 Royal Portrush here we goo! pic.twitter.com/tgV5iPsLqg

— joaconiemann (@joaconiemann) July 7, 2019