Salas desconoce salida de Pavez de Colo Colo y anuncia que utilizará equipo alternativo en Copa Chile

Mario Salas, entrenador de Colo Colo, aseguró que no está cerrada la partida de Esteban Pavez del club y que aún cuenta con él cuando retorne de la Copa América Brasil 2019 donde fue parte del plantel de la Roja que consiguió el cuarto lugar.

Luego de la derrota en el amistoso ante Unión Española, el Comandante jugó al misterio con el futuro del mediocampista y aseguró que nadie le ha comunicado que fue traspasado al fútbol árabe.

"Todavía no me han comunicado nada. Si hay una oferta por Pavez, eso lo tengo claro, pero falta cerrarlo y hasta que no se cierre Esteban sigue siendo jugador nuestro", dijo Salas al CDF.

En esa línea, agregó que "en el fondo cuando Esteban tenga la posibilidad segura y haya firmado contrato, hay una claridad al respecto. Hay una cantidad de transacciones que no se han hecho por situaciones que surgen a último momento, que esperemos no sea la de Esteban, porque sería un gran paso para él, pero hasta el momento no han dicho absolutamente nada".

Por otro lado, Salas aseguró que ante Barnechea por Copa Chile, el Cacique irá con un equipo lleno de alternativas: "Vamos a ver. Hasta el día de hoy no (no sabe cuando estarán los lesionados) Vamos a ver como es la evolución en la semana y esperamos tener plantel completo lo más pronto posible como Mouche, Valdivia, Orión".

"No nos proyectamos con situación que son medias azarosas. Hay que darle fuelle a la cantera, pero es un proceso que no admite en pensar en cosas momentáneas, sino en cosas más solidas. Tenemos proyectado cubrirnos con juveniles en los puestos, que cuando el campeonato esté más adentro no traer otros jugadores", agregó.

Finalmente, el técnico albo proyectó que "estos juveniles están demostrando que quieren tener cancha. Ethan Espinoza y Matias Colossi jugaron, no habían jugado con nosotros y van dando sus primeros pasitos en el fútbol profesional, su presencia se debe a que hay compañeros que no están a disposición".