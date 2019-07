Temuco dio otra sorpresa en Copa Chile al sacar a Huachipato y es el rival de la U en octavos

Ya se están cerrando las llaves de octavos de final de la Copa Chile. Mientras todos los ojos están puestos en la final de la Copa América entre Brasil y Perú, en Chile se empezó a definir quienes disputarán la ronda de los 16 mejores.

Este domingo, en Talcahuano, se cerró la llave entre Huachipato y Deportes Temuco. En el partido de ida, el cuadro Pije se impuso por 2-1 ante los Acereros, mientras que en la vuelta el encuentro terminó en empate 1-1 con goles de César Valenzuela (80') los locales, mientras que Reiner Castro igualó el marcador por la vía del penal en el minuto 90+6.

Con esto, los de La Araucanía se enfrentarán a Universidad de Chile por los octavos de final, llave que se disputará entre el domingo 14 y el sábado 20 de julio. Los otros encuentros que ya están definidos son: Everton vs O'Higgins, Audax Italiano vs Unión San Felipe, Unión La Calera vs Ñublense y Colo Colo vs Barnechea.

En tanto, los partidos que aún no se disputan, con lo que se cerrará la fase de 16vos, son: Cobresal vs Deportes Vallenar (0-1) el martes 9 a las 15:00 horas, Universidad Católica vs Deportes La Serena (0-1) también martes 9, pero a las 20:00 horas, y Unión Española vs Deportes Melipilla (0-0) el miércoles 10 a las 20:00 horas.