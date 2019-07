Benjamín Kuscevic: "Me veo en un futuro cercano, por lo menos, siendo parte del plantel de la Roja"

Finalizada la participación de la Roja en la Copa América 2019, el debate del recambio vuelve a tomar fuerza. El propio director técnico Reinaldo Rueda reconoció que varios jugadores de los que estuvieron en Brasil no se pueden proyectar para Catar 2022 por edad y, ante ello, los jóvenes deben tomar la posta.

El defensa de Universidad Católica, Benjamín Kuscevic, es justamente uno de los llamados a encarnar el recambio en la Selección, ya que a sus 23 años ya cuenta con regularidad en el actual campeón y líder del fútbol chileno, lo que, incluso, le ha permitido ser sondeado por equipos de Europa.

Sobre la participación de la Roja en Brasil 2019 y su deseo de formar parte del plantel, el zaguero cruzado comentó que "sería muy egoísta de mi parte decir que debería haber estado ahí, además sería muy fácil decirlo después y de afuera. Creo que Chile hizo un buen papel, mejor de lo que muchas personas del ambiente del fútbol esperaban".

"Obviamente me gustaría estar ahí, pero por algo no estuve. Tendré que mejorar unas cosas, pero sí me veo en un futuro cercano, por lo menos, siendo parte del plantel de la Selección", continuó.

Por otro lado, el ex Real Madrid Sub 19 se refirió a posibles ofrecimientos que pueda recibir en el corto plazo para emigrar a Europa. "Yo estoy muy feliz acá, tenemos desafíos muy importantes en el segundo semestre y eso es lo único en lo que estoy pensando ahora. Si llega una oferta, primero tendrá que ver el club con mi representante si se trata de algo bueno para las dos partes, pero hasta el momento no hay nada y sigo siendo jugador de Católica", declaró.

En lo inmediato, Kuscevic se prepara para enfrentar la revancha ante La Serena por la segunda ronda de la Copa Chile. En la ida, que terminó con victoria por 1-0 para los papayeros, el central de 23 años sufrió una fractura nasal. "Me operé al iniciar la pretemporada, estuve un tiempo fuera, ya estoy entrenando sin la máscara y espero jugar sin ella", avisó.