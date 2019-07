Volvemos a lo nuestro: ¿Qué hay para ver y las fechas del regreso del fútbol chileno?

Finalmente, volvemos a lo nuestro. Tras el término de la Copa América 2019, el fútbol chileno está de regreso esta primera semana de julio con la Copa Chile, que disputará su ronda de octavos de final.

El retorno será paulatino. Esto porque primero se definirán cuáles los últimos elencos que pasarán a los octavos de final de la Copa Chile, donde aún faltan tres partidos: Cobresal vs Deportes Vallenar, Universidad Católica vs Deportes La Serena y Unión Española vs Deportes Melipilla. Todos estos se disputarán entre martes y miércoles de esta semana.

En tanto, los encuentros de ida de los octavos de final se jugarán este fin de semana del 13 y 14 de julio, mientras que las revanchas se desarrollarán una semana más tarde (entre el 19 al 21 de julio), donde quedarán los ocho cuadros que seguirán en competencia por la segunda corona en importancia de nuestro balompié, que entrega un cupo a la fase 2 de la Copa Libertadores 2020 al vencedor.

El calendario completo de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2019 El torneo nacional está en marcha y la segunda parte del certamen tendrá inicio a fines de julio y se extenderá hasta la primera semana de diciembre.

Por otra parte, el regreso del Campeonato Nacional de Primera División y de la Primera B está programado para el 26, 27 y 28 del séptimo mes del año. En la máxima categoría volveremos con la fecha 15, mientras que el ascenso retomará el certamen con el arranque de la segunda rueda en la jornada 16.

En esta misma línea, los clásicos también tienen fecha confirmada para el segundo semestre: Universidad de Chile vs Universidad Católica en la jornada 19, el 25 de agosto. Mientras que el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile está fijado para la primera semana de octubre. Por último, el partido entre cruzados y albos se disputará el fin de semana del 18 de octubre.

El fútbol chileno está de vuelta.