Matías Dituro y su penal clave en la clasificación de la UC: "Me quedé fuera de los cinco porque fui al baño"

Si hubo un héroe en la jornada que clasificó a Universidad Católica a los octavos de final de la Copa Chile fue Matías Dituro. El arquero cruzado fue clave al tapar un penal de Deportes La Serena y convertir el definitivo en la definición desde los 12 pasos luego que la UC ganara 2-1 en el tiempo reglamentario.

"Creo que todos los que pateamos lo hicimos muy bien, eso le da la tranquilidad al arquero que alguno iba a tapar, por suerte se dio así. Me quedé fuera de los cinco pateadores porque fui al baño, así que sabía que el sexto lo iba a patear, independiente si atajaba el otro o no", reconoció después del partido Dituro.

El ex Antofagasta, luego de atajar el remate de Sebastián Rivera, le hizo señas a Juan Cornejo para pedirle el sexto tiro penal, el que terminaría definiendo la serie. "Siempre practico porque me gusta patear. En el momento me sentí con confianza de ser el sexto y se lo pedí a Juan, que no tuvo problemas. Agradecerle por dejarme", expresó el meta argentino.

Sobre el nivel mostrado por Católica, el portero cruzado señaló que "fuimos superiores en los 90", argumentando que "todas las variantes que hacemos son trabajadas. Hoy había que arriesgar un poco más y con Diego Buonanotte en la banda sabíamos que podíamos encontrar espacios moviendo la pelota con muchos jugadores de buen pie, sobre todo ante una defensa que se nos iba a cerrar mucho. Creo que lo hicimos muy bien".

Finalmente, Dituro habló sobre las posibilidades de partir durante el receso de Copa América, manifestando que "junto al club decidimos seguir, porque era mitad de campeonato. Yo estoy muy feliz en Católica, mi familia muy cómoda viviendo en Santiago, así que espero cumplir mi contrato y seguir logrando cosas importantes".