Hernán Caputto explica su salida de la Roja Sub 17: "Yo creo en las cosas a largo plazo, y no solo al corto"

El nuevo jefe del fútbol formativo de Universidad de Chile, Hernán Caputto, fue presentado oficialmente en los azules este jueves en el CDA y allí se refirió a su sorpresiva partida de las selecciones nacionales, específicamente a la Roja Sub 17 que clasificó al Mundial de Brasil.

El ex portero se explayó sobre este hecho en conferencia de prensa, indicando que "principalmente creo mucho en los proyectos en las personas y una de nuestras conversaciones con Rodrigo (Goldberg) y Sergio (Vargas) fue tener una idea común de pensar en la formación de persona por sobre jugadores y nos unía mucho todo esto. Lo que siempre hablo de este sentimiento y pasión que es la U, me encanta el club y lo que podamos desarrollar. Creo en las cosas a largo plazo y no al corto, y todo lo que se ha generado, ha sido importante en mi llegada aquí".

Luego, sentenció que "no creo que sea más importante Caputto que Chile, y los jugadores que son los importantes en un Mundial y que yo estuviera solo hasta el Mundial. No puedo ser más importante yo que los jugadores y creo más a largo plazo, pero no fue así".

"Mi decisión lo conversé con el presidente (Sebastián Moreno), fue una decisión difícil, no es fácil, por dirigir a un equipo a un Mundial, pero respondo a eso y me motivó y me sedujo lo que manifiesta Universidad de Chile. Esto tiene que ver con lo que siento y después jugadores competitivos", completó.

Además, consultado sobre una posible relación con algunos representantes que habrían influido en su salida de la Roja Sub 17, Caputto indicó que "no tiene que ver con el tema de los representantes, no pasa por ahí. Leí la columna y las cosas que han salido. El tema de la selección y clubes son temas diferentes, porque en la selección tienen representantes. Estamos aparte de esto, pero es un tema que está y hay que manejarlo de buena manera, orientar bien a los jugadores y pensar que el club tiene herramientas y estructura extraordinaria que le da un soporte importante para el desarrollo".

Además, el ex DT de la Roja juvenil consideró que hay que tomar con "cuidado" el grupo que le tocó a Chile en el Mundial de Brasil contra Francia, Haití y Corea del Sur, ya que no es fácil.

"Quiero que les vaya bárbaro, son rivales interesantes, hay que tener cuidado con decir que son accesibles. Cristian (Leiva) conoce este plantel desde la Sub 17, después de un año y medio en nuestra conducción, heredará jugadores más maduros y le deseo lo mejor porque esperamos que varios de la U puedan aportar para eso", aseguró.

Por otro lado, sobre el arribo de Cristian Leiva a su puesto en la Sub 17, sindicó que "es muy bueno porque es un sostén para los jugadores. Yo hablé con ellos sobre la opción de renunciar a la selección y les conté de mi parte, porque por un tema emocional para los jugadores cuando se va un entrenador es muy difícil".

"Cristian los conoce a todos, les deseo lo mejor a los jugadores y le agradezco a la federación tener herramientas para desarrollarme, les deseo mucha suerte y que sea lo necesario", añadió.