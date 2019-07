Colo Colo acaba con las especulaciones y le cierra la puerta a Matías Fernández

Matías Fernández tiene ganas de volver a Chile. En el Junior de Barranquilla no será tenido en cuenta por el entrenador Julio Comesaña y, por ello, el volante quiere regresar a nuestro país.

Obviamente, siempre aparece Colo Colo en el horizonte, pero en Macul acabaron con las especulaciones y le cerraron la puerta al Mati. Aunque el tema no estaba en tabla en la comisión fútbol realizada este jueves, el presidente de este organismo, Daniel Morón, quiso tocarlo para terminar con los rumores.

En Pedrero preocupaban las lesiones de rodilla y de tobillo del mediocampista, además de su edad (33 años) y el alto sueldo que percibe en Colombia (124 millones de pesos). Por eso, no está en los planes de Blanco y Negro.

El propio Loro confirmó lo expuesto anteriormente. "En algún momento, como todos lo queremos y lo conocemos, nos encantaría que estuviera, pero hay que ser muy claros, Mario Salas y Marcelo Espina lo han dicho, este equipo se formó a principios de año para terminarlo y no hay cambios de objetivo en este aspecto", indicó el ex arquero, quien luego sentenció: "No creo que haya posibilidades".