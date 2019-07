Goldberg pone en duda un tercer refuerzo para la U: "El momento económico no es de vacas flacas, es de inexistentes vacas"

La concesionaria Azul Azul vive una crisis económica que ha significado abaratar muchos costos en la Universidad de Chile. El pésimo rendimiento futbolístico del equipo durante el primer semestre del 2019 hizo que la nueva dirección deportiva del club, encabezada por Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, tomara decisiones presupuestarias radicales y los dejó con poco margen para negociar por los cambios que quieren incorporar dentro del Centro Deporitvo Azul.

Uno de esos cambios fue la salida de jugadores como Gabriel Torres y Sergio Vittor, además de la posibilidad de que partan a préstamos otros futbolistas como Ángelo Henríquez y Gonzalo Collao. A la vez, la U incorporó a Marcos Riquelme y Osvaldo González como refuerzos para el primer equipo, pero dudan sobre la posibilidad de traer a un tercero.

Aunque la intención de la sociedad anónima es fichar a un atacante que permita generar mayor juego ofensivo a la escuadra de Alfredo Arias, en el CDA no quieren hacer ningún tipo de gasto grande y por eso sólo podrían contar con alguien si es que llega a un bajo costo o a préstamo.

"Para ninguno de ustedes es un secreto el presente económico del club. Pasamos por un periodo de no vacas flacas, casi inexistentes vacas. Está muy difícil y tenemos que hacer muchos ajustes. Por eso, si me preguntan por un tercer refuerzo, si se da la posibilidad en que podamos gestionar algo económicamente viable para el club, no le cerramos la puerta, pero pensar en salir a desembolsar o comprar no, porque no tenemos los recursos", aseguró el Polaco.

"Toda la institución vivió momentos de angustia. Estamos tranquilos, pero estamos ahí y por eso tenemos que estar muy alerta y por eso no tenemos tiempo para esperar a alguien, nos han a ofrecido jugadores jóvenes de proyección y no puedo esperar dos meses, porque se nos puede ir el campeonato en dos meses y puede ir en contra las reglas del juego", agregó.

En ese sentido, para Goldberg la situación es peor que estar en "vacas flacas" y por eso agradeció que Rocky González o el nuevo jefe del fútbol formativo, Hernán Caputto, se incorporaran a un bajo precio a la U.

"Hoy queremos valorar de que Hernán (Caputto) se sumó entendiendo lo que estamos viviendo. Para él hubiera sido más cómodo venir en el momento en que estamos. Lo mismo que Osvaldo González, que tenía un contrato mucho mejor. Hoy hay un acuerdo concreto con él y en este minuto está destrabando su salida de México. Nosotros le prestamos toda la ayuda posible para que pueda llegar y esperamos tener humo azul en los próximos días", agregó sobre el caso de Rocky.

La U sufre y espera salvarse del descenso a Primera B cuando se reanude la segunda parte del Campeonato Nacional 2019. Además, su segundo semestre deportivo comenzará oficialmente este domingo 14 de julio (15:00 horas) cuando enfrente a Deportes Temuco en el estadio Germán Becker y por los octavos de final (ida) de la Copa Chile.