Russell Westbrook llega a Houston Rockets y nuevamente se remece el mercado de la NBA

Solo faltaba Russell Westbrook como super estrella de la NBA por definir su futuro y el histórico jugador de Oklahoma ya tomó su decisión, moverse a Houston. Es que el MVP de la temporada 2016-2017 será nuevo jugador de los Rockets.

Luego de la salida de Paul George de los Thunder rumbo a los Clippers, Westbrook vio como se escapaban las opciones de ganar un anillo de la NBA después de 11 temporadas en el cuadro de OKC, por lo mismo decidió dar un paso al costado y cambiar de aires.

De esta forma, el ocho veces All Star se sumará al equipo de James Harden, Clint Capela, PJ Tucker y Eric Gordon, formando un quinteto de lujo para pelear en una complicada conferencia oeste donde también estarán como candidatos Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers.

Eso sí, para que llegue Westbrook, los Rockets tuvieron que dejar partir a Chris Paul a OKC, además de entregar algunas rondas para futuros draft y, de esta manera, poder volver a ilusionarse con su tercer título.

The Oklahoma City Thunder have agreed to trade Russell Westbrook to the Houston Rockets for Chris Paul, first-round picks in 2024 and 2026, pick swaps in 2021 and 2025, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 12, 2019