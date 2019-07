Director de la Liga de España y la diferencia de sueldos entre el fútbol femenino y masculino: "El mercado es sabio y libre"

La visita del director adjunto a la presidencia de la Liga de España, Carlos del Campo, destacó en la primera versión de Summit Antipiratería y Contenidos Tour, que se realizó en un hotel del sector oriente de la capital, lugar donde, en medio de una pausa, se dio un tiempo para dialogar con El Gráfico Chile y hacer un análisis comparativo entre la realidad del fútbol hispano y el de nuestro país.

"Tenemos un interés muy alto para combatir la piratería y defender nuestro producto. Éste es un problema global, que no sólo afecta al deporte, sino también a otras áreas, como el cine, por ejemplo. Nosotros producimos un producto y viene un ladrón por atrás y nos lo quita. Por obligación estamos en el derecho de defender a nuestros socios", indicó.

Del Campo dio su punto de vista / Gentileza

O sea, ni hablar de democratizar los contenidos…

No, no soy partidario en absoluto, porque al final lo que estamos vendiendo es un producto. Cuando voy a la panadería por una barra de pan, la pago. Al final, esto es un sector económico y, como tal, tiene que haber un atributo económico. No creo en otras prácticas.

Llevándolo a otro tema, ¿cómo ha sido la experiencia del desarrollo del fútbol femenino en España? En Chile está creciendo y está viviendo un apogeo…

El fútbol femenino es una competencia exclusiva de la Federación. Hace tres años, desde que ésta ha mostrado más productividad, lo que nosotros hacemos es estar apoyando. Sin duda estamos contentos por nuestra colaboración, indudablemente hay que valorarlo, porque ha aumentado la asistencia, pero ése no es un producto que nosotros explotemos, lo único que hemos hecho es colaborar.

Y desde esa perspectiva, ¿cuál es el consejo para la Federación de Chile?

Actualmente, la única recomendación que puedo dar es trabajar y trabajar, hay que aprovechar la ola creciente para impulsarlo y seguir apoyándolo. No hay una fórmula mágica, sólo queda trabajar para tenerlo arriba, donde merece estar.

¿Cree que deberían igualarse los sueldos entre el fútbol masculino y femenino?

Esto se rige por leyes de mercado. El mercado es sabio y es libre, lo que dicta será lo que sea. Indudablemente, por méritos podría igualarse, pero insisto, esto se rige por normas que determina el mercado.

¿Considera que los montos que se pagan en el fútbol masculino son exacerbados?

Hablamos de un problema de mercado, es decir, ante una escasa oferta hay una gran demanda, es ley pura de demanda y oferta. Para un gran futbolista, posiblemente la prestación de sus servicios, en un mundo tan profesionalizado, sube ¿no? Al final, es puro mercado, duro y puro.

¿Considera que es una buena fórmula separar la liga local de la federación?

Me parece que es una buena fórmula, siempre he defendido que el mundo profesional se maneje con estructuras estrictamente profesionales.

Pero sin dudas que también hay diferencias y conflictos…

Como todo en la vida, tenemos nuestras diferencias, pero estamos condenados a llevarnos bien. En la Selección no tenemos ningún problema, porque es un tema exclusivo de ellos. Hemos tenido problemas de competencia, pero hemos firmado un convenio de coordinación y esperemos que todo siga dentro de la racionalidad que hemos logrado hasta ahora.

¿Qué sensación le ha dejado la presencia de Arturo Vidal en el fútbol español?

Es un gran jugador, que ha tenido un magnífico comportamiento, de una calidad técnica espectacular y que es titular en un equipo de primera línea, como es el Barcelona.

El VAR está cerca de llegar a Chile. ¿Cómo ha sido la experiencia en España?

Soy un gran defensor del VAR, este año ha sido el primero en el fútbol español y ha funcionado francamente bien, no ha habido grandes polémicas, aunque claro, hay problemas, como en toda implementación de cualquier tecnología o sistema, pero desde el punto de vista técnico, no ha tenido ninguna falla. Todo se ha adaptado bien.