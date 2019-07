Gallese critica a Vargas por su "picotón" en Copa América: "Quería hacer algo para menospreciarnos"

Una dura declaración en contra de Eduardo Vargas lanzó el arquero de Perú, Pedro Gallese. El meta incaico criticó al segundo goleador histórico de la Roja por su picotón en el penal que tuvo Chile en el último instante de la semifinal del torneo continental que terminó con rotundo triunfo 3-0 para la Blanquirroja.

"Yo sentí que se quiso burlar de uno, porque por lo que vi en videos, él siempre la pone a un lado. Sentí que Perú estaba jugando muy bien y que quería hacer algo para menospreciarnos", expresó el meta peruano en conferencia de prensa en su club, Alianza Lima.

Tras taparle el penal a Vargas, Gallese quedó mirando fijamente al atacante de Tigres. Ante ello, el "1" de Perú explicó que "mi mirada no fue en burla, solo me quedé mirándolo porque pensé que me iba a definir como siempre patea pero lo esperé hasta el final y pude taparlo".

Sobre su desempeño en Copa América, que incluyó grandes actuaciones como la que tuvo ante Chile, pero también un día muy amargo como el que vivió en la derrota 5-0 en fase de grupos, Pedro Gallese comentó que "puedo tener partidos malos, partidos buenos y siempre doy todo de mi. Le saqué un balón a Venezuela luego a Bolivia. Nadie habla de lo bueno que uno logra tras sacar los penales, yo me mantengo tranquilo porque para eso entreno".