La desazón de Nadal tras caer ante Federer: "Las oportunidades no son para siempre y no las tomé"

Rafael Nadal no se sintió cómodo en Wimbledon, en su derrota por 7-6, 1-6, 6-3 y 6-4 ante Roger Federer. Así lo señaló en declaraciones post partido, donde remarcó que estuvo lejos del nivel que venía mostrando en la Catedral del tenis.

El número dos del mundo se mostró "triste" por perder la opción de estar en otra final de Grand Slam: "Él jugó mejor que yo, merece el crédito, pero estoy triste por perder, creé varios oportunidades. Pero sé que las oportunidades no son para siempre, no la aproveché el año pasado y tampoco este".

"Yo no fui capaz de jugar tan bien como en las otras rondas, quizá porque él estuvo haciendo cosas bien también. Roger hace fácil lo difícil. Es capaz de moverse dentro de la pista muy rápido, más rápido que nadie. Pone mucha presión en el rival todo el rato porque le golpea a la pelota antes que nadie. Eso es probablemente lo más difícil de hacer y él lo hace muy bien", dijo Nadal, entregándole todos los elogios al suizo.

El mallorquín también se mostró preocupado por su revés, el cual no le funcionó "como en las rondas anteriores. Estaba un poco preocupado y eso no me permitió moverme con libertad hacia la derecha. Estaba preocupado en fallar mi revés y cuando eso ocurre ante Federer, es complicado. Él jugó muy agresivo".

Además, el actual número dos del mundo destacó las devoluciones del helvético, a diferencia de las suyas, y cuando eso ocurre "él está con ventaja y posee el control del partido, porque yo me siento más bajo presión que él. Con el break tempranero en el tercer set, cometí un par de errores y fue duro resistir. El inicio del tercero quizá fue la clave del partido. Hacia el final, comencé a jugar mejor, pero ya era tarde".