¿Apoyo a Matías Fernández? Nicolás Castillo lanzó duras criticas a los clubes del fútbol chileno

Luego de la negativa de Blanco y Negro al regreso de Matías Fernández a Colo Colo, el mundo de fútbol reaccionó de distintas maneras. Uno que aprovechó el revuelo para lanzar una fuerte crítica a los clubes fue Nicolás Castillo.

El delantero del América de México, que comparte representantes con el ex Villarreal, escribió en su Instagram un largo mensaje pidiendo respeto por los ídolos. "Increíble lo que está pasando en el fútbol chileno, jugadores identificados con sus equipos no los quieren y optan por jugadores que no son de casa", comentó el seleccionado chileno.

"Entiendan que jugadores tan importantes como ellos le pueden dar muchas herramientas a los jóvenes y, así, de una vez por todas, dar una buena imagen en copas internacionales y crecer como fútbol chileno", siguió la crítica del campeón de América.

Además, el ariete justificó a algunos jugadores que cambian a equipos rivales diciendo que ha sido testigo de compañeros suyos "han hecho el esfuerzo económico para volver y aún así no los quieren. Después están en el equipo rival y los malos terminan siendo ellos, cuando son los dirigentes los que no los quieren".

Cerrando su menaje Castillo señaló que se debería aprender de "México y otros países, en donde los ídolos de sus clubes vuelven pase lo que pase" y le pidió a Universidad Católica, club donde fue formado, que "cuando regrese a Chile estas cosas sean cosas del pasado".

"¿Todo por lo de Mati Fernández?" fue uno de los comentarios que rápidamente aparecieron en la publicación del delantero, a lo que Castillo aclaró que "ahí dice jugadores de Católica, Colo Colo y la U", dando a entender que es uno de los casos a los cuales quiso hacer referencia.