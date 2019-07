Sergio Vittor hizo una autocrítica en su despedida de la U: "Es evidente que es por motivos futbolísticos"

La reestructuración de Universidad de Chile para el segundo semestre inició hace un tiempo con miras de salir de los últimos puestos de la tabla y escaparse del fantasma del descenso. Esta vez fue el tiempo de la partida de uno que llegó como refuerzo a principios de año, Sergio Vittor.

El chino habló en el CDA a su salida y fue claro que su salida se dio "en un contexto bastante positivo". "Todas las partes habíamos charlado y estábamos de acuerdo que lo más conveniente era salir del club. Estoy feliz, porque se da la posibilidad de volver a mi país, con todo lo que eso implica, y a un equipo que quiero mucho", dijo el nuevo jugador de Banfield.

"Yo creo que mi salida es por motivos futbolístico, no hay mucho misterio", reconoció el defensa central y desmintió los rumores como que no usaba gps, algo que le causaba risa con Alfredo Arias, "porque terminamos todo bien, nos tomamos unos mates inclusive y me voy muy agradecido".

Vittor además reconoció que no tuvo muchos minutos con el técnico azul, porque "no era de su gusto y creo que también se da una situación del equipo, donde estamos peleando el descenso y el técnico necesitaba otras cosas" y agregó que "yo tengo 30 años, no tengo 20 o 21 como para esperar que el entrenador me quiera poner".

Sobre el mal momento del equipo, el ex Universidad de Concepción señaló que también le afectó a jugadores como Matías Campos Toro y Gabriel Torres, "que venía de ser goleador y se tuvo que ir. Son cosas que los futbolistas nos pasa, principalmente por un rendimiento grupal, no individual. Hay que ser autocrítico también, por ahí yo tampoco tuve el nivel que el profe Arias buscaba y ya está".

Finalmente, el zaguero dijo que el escenario que queda en el club para el segundo semestre es complejo y que le "duele un poco" dejar el equipo en estos momentos, pero que espera "que este semestre el técnico le encuentre la vuelta al equipo y lo puedan hacer bien para salir de esto".