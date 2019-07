Cabal y Farah hicieron historia para Colombia y en dramática definición se coronaron campeones de Wimbledon

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (5º pareja en el ranking de dobles de la ATP) ganaron la final de Wimbledon ante los franceses Nicolás Mahut (13º) y Edouard Roger-Vasselin (30º).

La final en la modalidad de dobles fue maratónica. Los sudamericanos se impusieron por 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 y 6-3, en un partido que duró 4 horas con 57 minutos.

En la primera manga ninguna pareja logró sacarse ventajas. Sin embargo, tras un flojo arranque en el tie break, los franceses lograron quedarse con el set. El partido mantuvo muy cerrado durante los siguientes sets, donde nuevamente ninguno pudo adelantarse en el marcador.

La cuarta manga también fue igual que las anteriores, sin embargo, esta vez sí hubo un quiebre por lado, pero todo se definió en el tie break. El último set, que se tuvo que retrasar por lluvia, tuvo tres quiebres, uno a favor de los franceses y dos para los colombianos.

Con este título, los colombianos se aseguran aparecer, por primera vez, en el puesto número uno del ranking mundial. Los cafetaleros destronaron al poderoso Mike Bryan, quien junto a su hermano Bob, quedó eliminado en octavos de final.

A moment to treasure…

Colombian duo Juan Sebastian Cabal and Robert Farah are #Wimbledon men’s doubles champions for the first time after being Mahut/Roger-Vasselin on Centre Court 🇨🇴 pic.twitter.com/i2rMHreMVb

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019