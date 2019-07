Beausejour triste por nueva lesión en la U: "Me complica en lo anímico, pero trataré de estar de vuelta pronto"

Jean Beausejour se llevó todos los focos de atención tras su lesión en la victoria 1 a 0 de Universidad de Chile frente a Deportes Temuco por Copa Chile. El lateral, que recientemente anunció su retiro de la Selección chilena, no ocultó su frustración por ser tempranamente reemplazado de la cancha por el dolor.

"Es una lesión que me complica en lo anímico, pero voy a tratar de volver a estar a disponibilidad del técnico lo más pronto posible porque lo único que quiero es jugar", explicó el defensa de los azules.

Además, Beausejour comentó una posible relación con la molestia y su participación en la Copa América 2019: "Siento que no ameritaba descansar después de la Copa América, porque mi razón de competir con la selección era volver con ritmo para jugar con la U".

De todas formas, Palmatoria no pudo explicar la razón exacta de la dolencia: "No puedo detallar mucho porque no tengo claridad de lo que me pasó. Sentí una molestia y preferí salir del partido".

Para finalizar, el ex de la Roja comentó el alza exhibido por la U en Copa Chile: "Me parece que el equipo ha levantado el nivel colectivo en el último tiempo, pero siempre hay más margen para mejorar. Este semestre va a ser partido a partido".

Cabe señalar que los azules y los del Ñielol dirimirán su paso a cuartos de Copa Chile el próximo 20 de julio (15:00 horas) en el Estadio Nacional.