Roger Federer y su revés en Wimbledon: "Es una final para el recuerdo, pero yo trataré de olvidarla"

El tenista suizo Roger Federer (3º) sufrió una dolorosa derrota en la final de Wimbledon 2019 frente a Novak Djokovic (1º) y el histórico ex número uno del mundo no dudó en expresar su pesar tras el término de la jornada.

"He tenido oportunidades, los dos las hemos tenido. Estoy muy contento con mi rendimiento, pero Novak ha estado increíble. Ha sido un partido que se recordará durante mucho tiempo, pero yo trataré de olvidarlo lo más pronto posible. Ha sido un encuentro muy duro, muy largo. Soy muy fuerte en pasar página porque no quiero estar deprimido por lo que ha sido en realidad un grandísimo partido de tenis", señaló Federer tras el partido.

"Tengo que hacer creer a todo el mundo que los 37 no son una mala edad. Di todo lo que pude. Tardaré un tiempo en recuperarme, también psicológicamente. Intentas olvidar y coger las cosas buenas de este partido que son muchísimas. Es como en 2008. Volveré verlo y pensaré que no estuvo tan mal después de todo. Por ahora duele, como debería, como cualquier derrota aquí en Wimbledon. Ha sido un final épico, ajustado. Claro que hay similitudes, pero hay que rebuscar en ello. He perdido las dos veces, esas es la única similitud que veo", agregó.

En esa misma línea, y consultado por lo histórico del compromiso, el suizo dijo que el marcador no es tan importante para la gente que pierde este tipo de finales en el circuito.

"No sé si perder por un triple 6-2 es mejor que esto. Al final, no importa. Puede que te sientas más decepcionado, triste o enfadado. No sé lo que siento ahora. Solo siento que ha sido una increíble oportunidad perdida. Es algo que no puedo creerme", cerró.

A pesar de superar los 100 triunfos en Wimbledon y protagonizar un heroico encuentro de semifinales frente a Rafael Nadal (2º), Su Majestad finalmente se despide con un sabor amargo de La Catedral del Tenis este 2019.