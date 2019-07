Felipe Gutiérrez sigue en modo goleador y anota en triunfo del Sporting Kansas City

Una temporada con sello goleador está viviendo el mediocampista chileno Felipe Gutiérrez en la MLS, quien ayer sábado marcó un tanto en la victoria 3-0 del Sporting Kansas City sobre el Vancouver Whitecaps.

El formado en la UC anotó con un preciso remate de zurda de fuera del área a los 56 minutos de partido. Un autogol de Ali Adnan abrió la cuenta a los 24’, mientras que el gol de Gerso Fernandes cerró la goleada.

Gutiérrez lleva 8 tantos en 20 partidos jugados con el Sporting Kansas City en la temporada 2019 de la MLS. Es el máximo anotador de su equipo, pero está lejos del mayor goleador de la competencia, el mexicano Carlos Vela de Los Angeles FC, quien registra 19 anotaciones.

56' Felipe Gutierrez beats MacMath to his near post! #SportingKC takes a two-goal lead on the road! #VANvSKC 0-2 // #ForGloryForCity pic.twitter.com/RkPWMDYMo8

