Gabriel Costa dice que no le importan las críticas en Colo Colo: "No escucho lo que dicen, yo sólo me entreno"

El delantero uruguayo-peruano de Colo Colo, Gabriel Costa, fue la máxima figura de los albos en la goleada 3 a 0 sobre AC Barnechea este domingo en el Estadio Monumental. El ex Sporting Cristal anotó los tres tantos del Cacique y por eso se mostró feliz por su rendimiento, asegurando que no le importan las críticas que le han hecho desde su llegada a Macul.

"A pesar de las críticas, yo no me pongo a escuchar lo que dicen, yo me entreno y me trabajo para los partidos. Y hay veces que te levantas bien y otras que te levantas mal. Este es un pasito para seguir bien en el campeonato", aseguró Costa a CDF.

"Mario siempre me pide que donde me ponga lo haga bien. Que le sirva al equipo mi posición, y nos dio los tres puntos hoy. Pedí el penal y me lo dieron. Sirve para la confianza", agregó.

Por otro lado, sobre el compromiso en sí, Costa manifestó que "el equipo hizo un gran partido, y estos días que tuvimos de descanso nos preparamos, y llegamos bien".

El duelo entre Barnechea y Colo Colo será el próximo domingo 21 de julio (12:00 horas) en el Estadio Nacional y en la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2019.