Griezmann avisa en su presentación en Barcelona: "Si tengo que pedir perdón, será en el campo"

El fichaje top del mercado europeo es la llegada de Antoine Griezmann a FC Barcelona, el cual despertó la rabia de su ex club, Atlético Madrid, pero que el francés minimizó en su presentación con la camiseta catalana.

Además el zurdo dio explicaciones de su tardanza en su llegada a la ciudad condal, donde lo esperaban para la temporada pasada, sobre lo cual el campeón del mundo dijo que "si tengo que pedir perdón, será en el campo",

"Siempre es difícil dejar un club con tantos amigos, siempre tendré admiración por el Atlético, lo he dejado todo hasta el final y no tengo vergüenza por ello", agregó Griezmann en su presentación oficial.

"He hecho pocas cosas malas pero importantes en mi pasado, pero nunca me he arrepentido porque es lo que quería hacer en ese momento. Lo importante es que estamos juntos, con ganas de vestir la camiseta", añadió.

El galo también habló de la nueva sociedad que armará con Lionel Messi, con quien podrá formar una pareja soñada para los hinchas del conjunto donde también milita Arturo Vidal.

"Lo que me hace más feliz es poder compartir con mate con él, con Messi. Va a ser una leyenda para mi hijo y los hijos de mi hijo. En el basket está LeBron James y en el fútbol está Messi. Es una alegría jugar con él", sostuvo.

Por último, explicó el motivo de la elección del dorsal 17, el que llevará en su paso por FC Barcelona.

"El 7 ya tenía dueño (Coutinho) y por votación familiar salió el 17", contó.