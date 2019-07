Rosario Balmaceda responde en cancha y anota en goleada de Colo Colo sobre la Universidad de Concepción

Después de una difícil semana a raíz de una serie de insultos y amenazas de parte de la Garra Blanca, la delantera de Colo Colo Rosario Balmaceda anotó uno de los tantos de la goleada 6-0 de las albas como visita sobre la Universidad de Concepción, por la fecha 11 del Campeonato Nacional Femenino 2019.

La seleccionada nacional aportó con un tanto en la contundente victoria del equipo dirigido por Carlos Véliz en el Estadio Universidad de Concepción. Un autogol de Yasna Becerra y los tantos de Nathalie Quezada, Yusmeri Ascanio, Bárbara Muñoz y Juanita Peña completaron la goleada de Colo Colo.

Cabe recordar que tras la presentación de la nueva indumentaria de Colo Colo, el jueves 11 de julio, la Garra Blanca acusó que Balmaceda le faltó el respeto a la historia del club al tapar con su pelo la insignia del Cacique.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División femenina 2019 El fútbol femenino se juega en formato todas contra todas en 22 fechas, para que luego las 4 primeras se enfrenten en una liguilla por el título.

"En el lanzamiento de la nueva camiseta vimos la falta de respeto hacia nuestro emblema de parte de la señorita Rosario Balmaceda al tapar en todas las fotos el escudo con su cabello demostrando su ya sabido favoritismo por nuestro exclasico rival (sic)", publicó la Garra Blanca en Instagram, lo que arrastró una serie de insultos y amenazas en contra de la mundialista en Francia 2019 con la Roja.

Al respecto, la propia Rosario Balmaceda declaró que "la verdad es que yo me peino así. No fue intencional ni nada. Colo Colo me ha dado mucho como para hacer eso".

"Solo quiero y pido terminar esta 'polémica' que no ayuda al fútbol femenino. Quiero dar las gracias a toda esa gente que me brindó su apoyo teniéndose que bancar uno que otro insulto", agregó.