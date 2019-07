Sinisa Mihajlovic confiesa que padece leucemia: "Respeto la enfermedad y la enfrentaré con el pecho hinchado"

En una conferencia de prensa cargada de emotividad, el actual director del Bologna, el serbio Sinisa Mihajlovic, confesó que padece leucemia.

"Hago siempre pruebas médicas, puesto que mi padre murió con cáncer y siempre piensas que no te tocará. Mi esperanza es que se haya detectado la enfermedad en una fase inicial", explicó el actual DT del chileno Erick Pulgar.

Mihajlovic, quien como futbolista destacó por ser un especialista en los tiros libres, contó que "desde el comienzo de la pretemporada siempre tuve fiebre, mi esposa ni siquiera podía creer que podía estar enfermo. Hice algunas pruebas y los resultados dicen que tengo leucemia".

"I will win this battle." Forza Sinisa pic.twitter.com/bcA5xQycn1 — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 13, 2019

Frente a este duro panorama, el ex compañero de Marcelo Salas en la Lazio avisó que dará batalla. "No son lágrimas de miedo las que tengo. Respeto la enfermedad y la enfrentaré con el pecho hinchado, mirándola a los ojos, como siempre he hecho", sostuvo.

Mihajlovic, de 50 años, está al mando del Bologna desde enero de 2019, cuando llegó para reemplazar a Filippo Inzaghi. Es su segunda etapa en dicho club como DT, puesto que ya dirigió entre 2008 y 2009, en lo que fue su primera experiencia como entrenador de un plantel profesional.

Pese a su delicado estado de salud, Mihajlovic seguirá en su actual cargo. Así lo confirmó Walter Sabatini, director deportivo del Bologna. "Toda la institución está con Sinisa. Seguiremos con él, el técnico del Bologna sigue siendo Sinisa Mihajlovic. No es una cuestión humanitaria, pero un tema técnico: él es el mejor, aún no estando al cien por ciento", dijo.