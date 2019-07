De un loco a otro loco: Nicolás Peric destrozó a Marcelo Bielsa y lo comparó negativamente con Jorge Sampaoli

Nicolás Peric se lanzó con todo contra Marcelo Bielsa. El actual portero de Rangers habló sobre el ex entrenador de la Roja en el programa Abrazo de Gol de CDF, donde lo crítico por su poca cercanía con los jugadores y lo comparó con Jorge Sampaoli.

Peric fue enfático en decir que no rescató nada del la estadía del rosarino en Chile: "A mi Marcelo Bielsa no me dejó nada (…) Nos llamaba como pichón y pollo, no se sabía los apellidos, era Luis Bonini el que iniciaba los calentamientos y él entraba cuando todo estaba listo".

Sobre la metodología de trabajo, el Loco Peric comentó que no le parecía cómo lo hacía Bielsa: "Si no salía el ejercicio quedaba la cagada (…) Yo no soy partidario de los DT que con el látigo en la mano sacan rendimiento. Soy partidario de los que tienen cercanía".

Por último, el portero de Rangers comparó a Bielsa con Sampaoli, donde expresó que "la gran diferencia de Sampaoli y Bielsa es que Sampaoli sabía diferenciar los momentos del partido. Bielsa decía que hay un gran porcentaje de opciones de ganar de la forma que proponía, pero cuando había un rival mejor lo perdíamos siempre, porque él no cambiaba".