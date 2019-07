Costa responde a las críticas en Colo Colo: "El futbolista debe estar preparado, no hay que pensar en lo que hablan"

El jugador de Colo Colo, Gabriel Costa, tuvo su mejor partido en los albos en la victoria 3-0 sobre Barnechea por los octavos de final de la Copa Chile 2019, donde anotó los tres tantos del conjunto de Mario Salas, que los deja a un paso de la próxima fase.

En conferencia de prensa, el uruguayo-peruano reiteró lo dicho el domingo tras el partido ante los huaicocheros y señaló que le importaba mucho el hecho de ser muy criticado por los hinchas en el primer semestre, donde no tuvo una buena actuación con la camiseta blanca.

"Pueden haber partidos que pueda jugar bien, otros mal. No entro en lo que me dicen, no pienso en lo que hablan. La confianza que me da Mario (Salas) es importante, sabe lo que le puedo dar. Cuando me llega la hora, tengo que demostrar", dijo Costa.

En esa línea, el ex Sporting Cristal señaló que "estoy tranquilo. Cuando uno trabaja, tiene sacrificio y esfuerzo en cualquier momento va a llegar. Estoy acostumbrado a las críticas. Lo único que me queda es prepararme y cuando me toque, hacerlo de la mejor manera".

"El jugador de fútbol tiene que estar preparado para las críticas, no creo que lo hice mal, hay partidos donde juego bien o mal y no me afecta porque no entró en eso, porque son normales", aseguró.

Acerca del trato de Mario Salas, quien fue el precursor de su arribo a Macul, indicó que "la confianza que me da Mario es importante, él sabe lo que puedo dar y tengo que demostrarlo cuando me dé la oportunidad. Mario me ha puesto en los partidos. Él me conoce mucho".

También estableció que necesitaba confianza para rendir en Chile, comentando que "hay una adaptación a otro fútbol, a tus compañeros y también al equipo. Venía de un fútbol diferente, pero ahora volvimos de buena forma, tuvimos un descanso y nos estamos preparando para el segundo semestre".

Finalmente, de una posible llamada a la selección de Perú, Costa confesó que "tengo que estar bien en mi equipo y si el técnico de la selección me llama, estaré a la orden".