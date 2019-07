Nicolás Jarry se ilusiona en el circuito ATP: "Estoy muy feliz por la forma en que he ido mejorando este año"

El tenista chileno Nicolás Jarry (64º del ranking ATP) consiguió una trabajada victoria 7-5 y 6-3 frente a la promesa sueca Mikael Ymer (124º) y accedió a los cuartos de final del ATP 250 de Bastad. Tras el partido, el Príncipe dijo estar satisfecho por la mejoría en su juego que ha tenido durante la temporada 2019, sobre todo en sus ascensos para definir las jugadas en la red.

"Estoy muy feliz por la forma en la que he ido mejorando este año. No empecé muy bien, pero ahora estoy feliz de estar jugando bien en la malla y también fuera de ella. Mi saque es peligroso, aunque acá en la arcilla no ayuda mucho, pero lo principal es mantenerse enfocado porque hay veces que si me ayuda y por eso tienes que estar en la constante búsqueda de encontrar esos momentos", señaló Jarry a la organización del torneo sueco.

Sobre el encuentro en sí, el nieto de Jaime Fillol dijo que "fue un partido muy difícil, Mikael es un muy buen jugador, muy joven, es un luchador y por eso fue muy complicado, tuve que mantenerme enfocado porque además el público estaba obviamente a su favor, pero finalmente fue un partido muy entretenido".

"Estoy cansado pero lo normal, es un partido con mucho nervio y tienes que estar enfocado por una hora y más, necesitas concentración para ciertos puntos importantes y por eso ahora prepararme para el próximo partido", agregó.

El próximo desafío de Jarry será en la ronda de los ocho mejores del certamen y al frente tendrá al verdugo de su compatriota Cristian Garin, Jeremy Chardy (80º). El duelo entre ambos está pactado para este viernes, en un horario por confirmar.