Arias rompe el silencio tras Copa América: "Puede ser que por haber nacido en Argentina me critiquen más en Chile"

El arquero de la Roja y Racing Club de Argentina, Gabriel Arias, rompió su silencio luego de la Copa América 2019 donde junto a la escuadra nacional alcanzó el cuarto lugar y en el cual se llenó de críticas despiadadas por su rendimiento, lo que provocó que incluso cerrara sus redes sociales producto de algunas amenazas en su contra y su familia.

En conversación con TyC Sports, Arias habló por primera vez de lo ocurrido en Brasil, haciendo autocrítica por su actuación en el conjunto de Reinaldo Rueda.

"No tuve mis mejores partidos en la Copa América. En la selección de Chile atajó muchos años Claudio Bravo y siendo figura. A cualquiera en ese puesto lo hubieran criticado tras alguna falla. Lo tomo como algo normal", dijo el ex meta de Unión La Calera.

En esa línea, el portero al ser consultado por las críticas que recibió de la gente, indicó que "puede ser que por haber nacido en Argentina me critiquen más, pero mi Copa América no fue buena, tengo que hacer autocrítico. Pero cada vez que me pongo la camiseta de Chile doy lo mejor, puede salir bien o mal, pero yo doy todo por esa camiseta".

"Uno se acostumbra a las críticas, pero cuando se meten con la familia uno no lo comparte, eso no tiene nada que ver. Las críticas como jugador las acepto, pero cuando llegamos a lo otro no lo comparto para nada", completó.

Finalmente, el canal argentino le consultó por el incidente entre Gary Medel y Lionel Messi, frente a lo cual sentenció que "me sorprendió la expulsión de Messi en la Copa América. Lo de Medel fue un topetazo. Hay miles de esas jugadas en el fútbol. Con una tarjeta amarilla para cada uno se solucionaba".