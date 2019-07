FC Dallas de Pablo Aránguiz se abre a cederlo a la espera de una oferta concreta de la U

Universidad de Chile ha vivido una temporada 2019 para el olvido, completando una de sus peores campañas históricas de la institución. Con la posibilidad de un descenso a Primera B presente desde hace varios meses, la nueva dirección deportiva de Azul Azul ha buscado reforzar el plantel profesional de la U para salvarlo de esa opción, pero con fórmulas que no signifiquen un fuerte gasto a las alicaídas arcas financieras del club.

Con Marcos Riquelme y Osvaldo González ya confirmados, en la U negocian varias de las opciones aprobadas por el directorio de la concesionaria en la última reunión y donde destaca el volante creativo de 22 años, Pablo Aránguiz. El mediocampista perteneciente al FC Dallas de la Major League Soccer no ha tenido muchas opciones durante su primer año en el club, debido a su lenta adaptación, y por eso desde Estados Unidos no descartan que pueda partir a otro club.

"Pablo jugó en Toulon, en Francia y le fue bien a Chile (en el torneo Maurice Revello). Con el cuerpo técnico discutimos para entender lo que pasa con él. Es un jugador joven, aún está completando su primer año en la MLS, y sabemos que tiene un tiempo de adaptación que es normal cuando salen de su país por primera vez", aseguró André Zanotta, director deportivo del FC Dallas a AldíaDallas.

"Es un ser humano y hay muchas cosas internas y externas que puedan afectar su desempeño. Sabemos que tiene mucho talento. Tuvo algunas oportunidades y puede ser que no juega mucho, no viajó a veces (con el equipo para juegos de visitante), pero es un jugador que a nosotros nos gusta mucho, y si hay alguna oportunidad para él podemos discutirla. Sí, hubo una inversión pero no nos preocupa ahora porque tiene poco en la MLS", agregó.

Aunque la idea del técnico Alfredo Arias era traer un puntero que pudiera acomodarse a su sistema de juego, en la concesionaria insisten con la idea presentada públicamente por el presidente José Luis Navarrete y por eso buscan no descansar hasta incorporar a su anhelado '10'.