Paulo Díaz tiene claro su futuro: "Me encantaría jugar en River Plate"

Tal como Marcelo Gallardo se ha cansado de pedir a los dirigentes de River Plate el fichaje de Paulo Díaz, ahora fue el defensa quien pidió llegar al cuadro de la banda sangre y así al fin cerrar una larga teleserie.

"Me encantaría jugar en River, sería lindo llegar a ese club. Espero cómo se resuelve y que sea para bien, para seguir sumando y estar cerca de la selección", dijo Díaz en conversación con Fox Sports Chile y que suena como refuerzo de los millonarios desde que jugaba en San Lorenzo.

El Muñeco se mostró optimista sobre la llegada del ex Colo Colo y espera que pronto se concrete. Sobre esa confianza del posible DT que podría tener, el chileno señaló que "es grato y si dice eso, tendré que responder por las buenas palabras que me ha dedicado".

El ex Palestino se encuentra entrenando en el club que lo formó a la espera que el actual campeón de la Copa Libertadores pueda cerrar el traspaso del jugador del Al-Ahli de la liga de Arabia Saudita, la cual para Díaz "es una buena liga y no crean porque es desconocida es mala. Tiene buen nivel, con muchos jugadores seleccionados en sus países y que estuvieron en el pasado mundial".

"En la última Copa América demostré que no estaba en bajo nivel, no me hizo mal estar allá", continuó el jugador que también puede hacer de lateral, agregando que "los partidos que jugué lo hice bien y espero en un futuro cercano ser titular en la Roja".