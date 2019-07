Sagal sorprende en México: "Tenía alternativas de equipos en Argentina, pero Juárez fue la mejor opción"

El delantero chileno Ángelo Sagal salió del Pachuca de México, pero finalmente seguirá en el fútbol mexicano al arribar a los Bravos de Juárez, cuadro recién ascendido a la Liga MX, en calidad de préstamo.

El seleccionado nacional fue presentado oficialmente en su nuevo club y confesó que tuvo chances de emigrar al fútbol argentino, una opción que desechó para continuar en México.

"El 'profe' (Gabriel) Caballero me habló de la oportunidad de venir acá y le dije que mi prioridad era quedarme en México. Tenía opciones de equipos de Argentina y creo que no se llegó a un acuerdo. Así que salió Juárez y conversé con mi representante y mi familia y creo que fue la mejor opción", reconoció el ex Huachiapto y Rangers.

En esa línea, Sagal indicó que "físicamente vengo bien, estoy a disposición del técnico. No tuve muchos minutos en la Copa América, pero sí estuve activo".