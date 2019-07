Salas descarta nuevos fichajes y mete presión: "No hay ninguna excusa, en Colo Colo no existe nada más que ganar"

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, adelantó el duelo de vuelta por los octavos de final de Copa Chile 2019 ante Barnechea (domingo, 12:00 horas, Estadio Nacional), tras el cómodo triunfo de 3-0 sobre los huaicocheros en el estadio Monumental que los deja con un pie y medio dentro de la siguiente fase del torneo.

En conferencia de prensa, Salas no se confía de la revancha y aseguró que "nosotros vamos a ir con la obligación de ganar y no cambia en nada el resultado de la ida. Para el jugador de Colo Colo no existe nada más que ganar, más allá de la situación y resultados que se dan anteriormente, vamos a salir a buscar el resultado".

"Tenemos que ir al Nacional con la obligación de ganar. No hay otro resultado que nos importe más que ganar el partido. Queremos dejar claro que Colo Colo saldrá a buscar la victoria siempre", consideró.

Además, consultado sobre lo que puede pasar si los albos ganan la Copa Chile -entrar a Copa Libertadores 2020- el Comandante no mira más allá y avisa: "No puedo estar pensando en el próximo año. Para nosotros lo primero es Barnechea. No me proyecto más allá. Sentimos que la llave no está cerrada. Esperemos mantener la idea de juego, lo hemos hecho en varios partidos y la oportunidad de mejora es que esa idea pueda ser constante en cada partido".

No sólo eso, Salas mete presión al equipo e indica que no tienen nada que excusar de cara al segundo semestre: "No hay ninguna excusa, acá la cosa está bastante clara. Yo creo en el trabajo, en el día a día, en la forma en que estamos haciendo las cosas. Por eso que cuando hablamos que no existe excusa es porque creo en cómo se trabajan los lineamientos para entregarles las mejores herramientas a nuestros jugadores. Hay una responsabilidad que es mía que es sacarle el mejor rendimiento a los jugadores".

¿Llegan refuerzos?

Por otro lado, el ex rugbista descartó que el Cacique vaya por refuerzos, tomando en cuenta la partida de Esteban Pavez a Medio Oriente y que en esa posición solo tiene a Carlos Carmona.

"Cuando el club toma una decisión hay otras aristas que uno tiene que considerar, tanto como la oferta si es seductora y el crecimiento que pueda tener el jugador. Obviamente me gustaría que no se fuera nadie y me gustaría considerar a toda la gente que está con nosotros, y si llegan ofertas, habla bien de lo que es Colo Colo como club y me llena de orgullo", expresó.

Eso sí, sindicó que "no es que estamos cerrados en no traer a alguien por Esteban (Pavez), estamos en un periodo de evaluación de la situación. Hay varias situaciones de las cosas que podemos evaluar. El tema es que la ventana de pases está muy cerrada para nosotros. Los nacionales no pueden tener 180 minutos en el torneo y no hay cupo para los extranjeros".

Acerca de la recuperación de Jaime Valdés, quien sería considerado para el domingo, estableció que "ha sido muy buena, ha entrenado normal con nosotros y ha estado respondiendo a la perfección ante eso. Creo que tendrá algunos minutos y debemos esperar que termine su recuperación y lógicamente estará considerado para jugar al igual que sus compañeros".

Finalmente, de la opción de que Esteban Paredes juegue un año más, indicó que "es la opinión de Esteban (Paredes), es un ídolo, referente, creo que siempre existe una posibilidad como esa".