Valber Huerta apoya que las cruzadas jueguen en San Carlos: "Creo que es muy favorable para el fútbol femenino"

Apoyo desde el plantel masculino de Universidad Católica recibió la campaña "Que las cruzadas jueguen en San Carlos", que vienen llevando a cabo hinchas de la UC, fundalemtalmente a través de redes sociales, para que el equipo femenino adulto de la Franja dispute sus encuentros de local en el recinto principal de la precordillera.

Consultado por esta campaña, el defensa Valber Huerta expresó que "si está la posibilidad de que ellas puedan competir y sentirse como en su casa en el estadio, creo que es muy favorable para el fútbol femenino, sobre todo para Católica". Cabe destacar que hoy el equipo femenino de la UC hace de local en canchas secundarias de San Carlos de Apoquindo.

"No es un tema que me incumba, tendrán que verlo las personas respectivas, pero obviamente si me toca apoyar eso lo voy a hacer", continuó el zaguero que llegó a comienzos de 2019 a la UC y que se perfila para ser titular en el duelo ante Santiago Morning en Las Condes, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile que se jugará este domingo.

Justamente sobre ese encuentro ante los microbuseros (en la ida ganaron 2-0 como visitantes), Huerta comentó que "no lo tomamos como que ya esté cerrado, va a ser un partido incluso más difícil que el anterior. Nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego, a proponer, intentar ser los protagonistas y ganar desde el primer minuto, más allá del resultado de la ida".

Sobre su momento en la UC, donde ha dado una intensa pelea para entrar ganar minutos ante los consolidados Germán Lanaro y Benjamín Kuscevic, el ex Huachipato sostuvo que "desde el primer momento me he sentido bastante cómodo, he tenido la posibilidad de jugar mucho, esperando ser un aporte y estando a disposición del entrenador cada vez que me necesite".