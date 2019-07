Arias sólo piensa en las "finales" de la U: "No le doy importancia a un tercer refuerzo, sino a mis jugadores"

El técnico de Universidad de Chile, Alfredo Arias, se refirió al complejo período de traspasos que están viviendo en la concesionaria Azul Azul, considerando el bajo presupuesto con el que cuentan para fichar jugadores. Pese a eso, el entrenador uruguayo apuntó que incluso conversaron de que podía no llegar nadie a la U, para ayudarlos a salvarse de descender a segunda división y que por ello está feliz con su plantel y no piensa en un tercer refuerzo.

"Hemos conversado con la comisión de fútbol y desde el primer día que conversamos esto, podía ser que no llegara nadie y nos hemos preparado para eso. Primero siendo fuertes y haciendo fuerte a los que están acá. Que estemos los que hemos estado en este periodo difícil es ideal y entrenamos los que estamos acá también y sin mucho calculo de que venga un tercero o cualquiera, tenemos una final el sábado y hay que ganar", aseguró Arias.

"No creo que sea conveniente que dé posiciones o no de lo que quiero reforzar, pero creo que lo que tengo que transmitir es que los que estamos, estamos. Yo pienso en mi equipo, en los del sábado, los que tienen que jugar, los que preparo para ganar una final, cada partido de aquí a fin de año es una final, sin anteponer algo por delante, no le doy importancia a un tercer refuerzo y si viniera es porque está en e aire, yo le doy importancia a mis jugadores", añadió.

Por otro lado, el DT charrúa se refirió a las palabras dichas por su dirigido Lucas Aveldaño el pasado jueves, donde decía estar contento de ir "saliendo del pozo". Tal como el defensor, el adiestrador dice aún esperan salir del mal momento, sobre todo pensando en el desafío trascendental ante Temuco este fin de semana.

"Hemos podido sobrellevar y aguantar la tormenta, pero no hemos salido y en el entendimiento de ellos (jugadores) está que si vamos a salir. Hay que ser los más humildes en esta instancia y poner los pies en la tierra y lo tenemos que hacer mejor para seguir en este club y acorde a eso vamos a salir, pero no hemos salido. Ahora tenemos que convertirnos en la tormenta, un equipo que todos respeten", aseveró Arias en conferencia de prensa.

"Ojalá que (el equipo) esté con presión, hemos estado con presión todo este tiempo, si creen que se iba a disipar lo que vivimos, no es así. Estamos en un lugar que no merece este club por historia y estamos con la presión de salir ahí y por eso hablamos de finales y por eso no es que me equivoque, hago el paralelismo de que cada partido es final", cerró.

El duelo de la U ante Deportes Temuco será el próximo sábado 20 de julio (15:00 horas) en el Estadio Nacional, revancha de los octavos de final de Copa Chile y que no podrá contar con los refuerzos Marcos Riquelme y Osvaldo González, quienes sólo podrán inscritos desde la etapa de ocho mejores equipos del certamen nacional.