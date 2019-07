Colo Colo descarta ofertas por Óscar Opazo: "No tenemos ningún ofrecimiento por él"

Oscar Opazo es uno de los jugadores más regulares de Colo Colo durante el primer semestre. El buen cometido del lateral en los albos, le permitió ser considerado por el entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, para disputar la Copa América.

El Torta se sumó esta semana a los entrenamientos en el Cacique y desde Argentina fue tentado por Racing Club de Avellaneda, actual campeón de la Superliga. Es que el equipo de Eduardo Coudet está en la búsqueda de un lateral tras la partida de Renzo Saravia y el jugador del Cacique aparece en la lista de refuerzos.

En Blanco y Negro, están dispuestos a sentarse a conversar ante una posible oferta, aunque la única manera de desprenderse del jugador es por una venta. Ante una posibilidad de salida del Torta, el gerente deportivo albo Marcelo Espina aclaró que a las oficinas en el Monumental no ha llegado nada.

"No tenemos ningún ofrecimiento por él. Cuando tengamos algo, si es que lo tenemos, lo diremos. Si desde Racing dicen que lo buscan hay que preguntarles a ellos. No me pongo a evaluar hipotéticamente si va a pasar algo. Si viene ese momento con algo arriba de la mesa lo veremos, no quiero entrar en hipótesis", sostuvo Espina.

Por ahora, Opazo sigue siendo jugador de Colo Colo y continuará con su preparación para estar disponible para la reanudación del Campeonato Nacional 2019, donde los albos recibirán a Everton por la fecha 15.