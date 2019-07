Julien Alaphilippe se luce en la contrarreloj y amplia su ventaja como líder del Tour de Francia

Inspirándose con la casaca amarilla, Julian Alaphilippe resistió el embate del campeón reinante Geraint Thomas para estirar su ventaja al frente de la clasificación general al ganar el viernes la única contrarreloj individual de este Tour de Francia, una victoria que da más fuerza a la ilusión de los franceses de que podrá llegar de amarillo a París el último fin de semana.

Alentado por sus eufóricos compatriotas a los costados de la ruta, Alaphilippe dio la sorpresa con el margen de su victoria en el traicionero y sinuoso recorrido. Fue un rotundo despliegue de fuerza para relegar a Thomas, un experto en cronometradas, al segundo puesto, 14 segundos más lento.

Todas las miradas se enfocarán en las alturas de los Pirineos, para constatar si el galo puede mantener vivo su sueño cuando el Tour ascienda el sábado al mítico puerto de Tourmalet, el primero de siete ascensos sobre los 2.000 metros. Es lo más alto que el Tour ha llegado en sus 116 años de historia.

El ciclista del equipo Deceuninck fue el más rápido en los 27,2 kilómetros disputados en Pau. Le sacó 14 segundos al inglés, defensor del título, y 36 al belga Thomas de Gendt y el colombiano Rigoberto Urán.

De momento, Alaphilippe lleva 1,26 de ventaja sobre el actual monarca, pero todo puede cambiar en la montaña. Este sábado se recorrerán 117.5 kilómetros entre Tarbes y la cima del Tourmalet; mientras que el domingo, tras partir de Limoux, todos ascenderán a Foix, tras 185 kms.

💛 @alafpolak1 is delivering the ITT of his life ! 💪

💛 Julian Alaphilippe est en train de faire le chrono de sa vie ! 💪#TDF2019 pic.twitter.com/pxiqKbbAEH

— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2019