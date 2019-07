La U juega su primera "final" del semestre ante Temuco y en la revancha de los octavos de Copa Chile

Universidad de Chile está en un estado de constante presión debido a su compleja posición en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2019. Los azules quedaron cerca de los puestos del descenso a segunda división y peor que eso, el juego propuesto por el equipo no ha podido convencer más allá de 45 minutos. Pese a eso, el elenco de Alfredo Arias acumula seis partidos sin perder, contando Copa Chile, y por eso está cerca de la clasificación a cuartos de final del certamen local.

La U derrotó 1 a 0 a Deportes Temuco como visitantes en el estadio Germán Becker el pasado fin de semana, y por eso este sábado los reciben con la tranquilidad del resultado a su favor. Sin embargo, la necesidad de cosechar triunfos para subir en lo anímico y psicológico está latente en el Centro Deportivo Azul y por eso reconocen la importancia de conseguir un triunfo sin salir a especular en la cancha del Estadio Nacional.

"Ojalá que (el equipo) esté con presión, hemos estado con presión todo este tiempo, si creen que se iba a disipar lo que vivimos, no es así. Estamos en un lugar que no merece este club por historia y estamos con la presión de salir ahí y por eso hablamos de finales y por eso no es que me equivoque, hago el paralelismo de que cada partido es final", manifestó el técnico Arias.

En lo referente a la alineación que saltará a la cancha de Ñuñoa, el uruguayo ocupará al defensor Diego Carrasco, en desmedro del lesionado Jean Beausejour. Por ello, la U formará con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Carrasco; Rafael Caroca, Gonzalo Espinoza, Nicolás Oroz; Leandro Benegas, Nicolás Guerra y Sebastián Ubilla.

El duelo de la U ante Deportes Temuco será el próximo sábado 20 de julio (15:00 horas) en el Estadio Nacional, revancha de los octavos de final de Copa Chile y que no podrá contar con los refuerzos Marcos Riquelme y Osvaldo González, quienes sólo podrán inscritos desde la etapa de ocho mejores equipos del certamen nacional.