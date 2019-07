Zidane no ve la hora que Bale se vaya del Real Madrid: "Si se puede ir mañana, mejor"

Un verdadero terremoto generaron las declaraciones del técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, sobre la situación de Gareth Bale, quien tiene las horas contadas en la "Casa Blanca".

El galés ni siquiera fue citado en la dura caída 3-1 ante Bayern Munich por el torneo amistoso International Champions Cup, una situación que enfrentó el técnico francés ante los medios.

Sin anestesia, Zizou reveló el motivo en conferencia de prensa: "Bale se ha quedado fuera porque el Madrid está tratando su salida. Si se puede ir mañana, mejor", disparó el entrenador francés que está reestructurando al plantel madrileño.

Zidane confirmó que no contará con Bale en la temporada: "No es nada personal. No tengo nada en contra de Bale, pero tomo decisiones. Llega un momento en el que hay que cambiar. Y es bueno para todos su salida. La salida es la decisión del entrenador, y también del jugador, que conoce la situación", cerró.

De momento, Gareth Bale, quien en llegó como fichaje récord al Santiago Bernabéu en 2013, maneja dos ofertas para continuar su carrera: La primera del Tottenham Hotspur y la segunda del Jianjgu Suning de China que estaría dispuesto a desembolsar 17 millones de euros por su pase.