Goldberg y salida de sus promesas: "Me da mucha pena que su sueño sea jugar en Real Madrid o Chelsea y no la U"

La temporada 2019 para Universidad de Chile ha sido una de las peores campañas históricas del club y eso la concesionaria Azul Azul lo tiene muy claro. Considerando el déficit financiero, la posibilidad del descenso que tiene el equipo y las pocas oportunidades de jugar; varios de sus promesas han dejado o buscan abandonar la U en los próximos meses.

El último de los casos fue el del arquero Gonzalo Collao, quien tiene una oferta para partir a un elenco de la tercera división de España y que fue criticada por el director deportivo de la controladora, Rodrigo Goldberg. "Collao termina contrato a fin de año, existe opción que parta ahora, pero tenemos que ver con el club que lo quiere, pero se nos comunicó que no va a seguir porque no quiere seguir en Universidad de Chile", aseguró el Polaco.

"No quiero satanizar a representantes porque hay buenos, pero no todos. No quiero decir que los de Collao o Yerko Leiva sean los malos, pero se ha instalado en la cabeza de muchos jóvenes el querer salir luego del club. En el caso de Leiva tenía tomada la decisión porque iba a buscar la salida sin negociar, entonces no quieren estar acá y eso a mi me da pena", añadió el dirigente.

Osvaldo González a sus críticos: "Me motiva que digan que estoy viejo, yo me siento de 20 años" El nuevo defensa central de Universidad de Chile fue presentado en el Centro Deportivo Azul y cumplirá su tercer ciclo en la institución.

En esa misma línea, Goldberg mostró su tristeza por la situación que se vive en las divisiones inferiores de la institución, ya que sus juveniles sólo buscan jugar en equipos grandes del exterior, antes que en la propia U. Junto a eso, aprovechó de criticar el constante interés que tiene el ex entrenador azul, Frank Kudelka, por llevarse a sus ex dirigidos a Newell's Old Boys como Fernando de Paul o Rodrigo Echeverría.

"Hay que hacerles entender a ellos y sus familias que jugar en la U es posible. Probablemente se vio durante mucho tiempo como difícil el paso, pero nosotros generamos un puente entre el fútbol formativo y profesional, se necesita tiempo y eso no va de la mano con jugar necesariamente, sino que con otro tipo de actividades y esperamos que genere un deseo de jugar por la U porque yo les preguntaba a los chicos donde querían jugar y todos decían Real Madrid, Chelsea y nadie la U, eso me da mucha pena", apuntó el directivo.

"Tenemos que analizar cada uno de los nombres y el tema de rendimiento, de presupuesto para el próximo año, ver las condiciones en que se pueden quedar y siempre acorde a la realidad de la U. En el caso específico de Rodrigo (Echeverría) en particular, esta semana tenemos agendado juntarnos con el representante para ver su renovación y me parece raro que Kudelka ahora quiere a todos los jugadores de la U, que extraño y ahora los quiere a todos allá", cerró.

La U vive un momento de incomodidad constante y en la dirigencia de Azul Azul preocupa las renovaciones de cara a la presente y próxima temporada.