Hans Martínez, a 12 años del bronce en Canadá 2007: "Para mí, muchos jugadores deberían haber llegado más alto todavía"

Hans Martínez estuvo en momentos históricos de la selección chilena. A nivel sub 20, convirtió el gol que significó la medalla de bronce en el Mundial de Canadá 2007, el 22 de julio de ese año, el cual marcó el inicio de la Generación Dorada.

En la Roja adulta, jugó apenas un duelo oficial, el 15 de octubre del 2008, cuando ingresó para disputar los últimos cinco minutos en el triunfo por 1-0 sobre Argentina, el único por los puntos contra la Albiceleste en la historia. "Me tocó entrar al final en ese partido. Con la Selección me han tocado lindos momentos, así que feliz de recordarlos siempre", expresa el defensa de Universidad de Concepción.

¿Aparece la nostalgia en estos días?

Sí, porque son lindos recuerdos, un lindo capítulo para mi carrera y para el fútbol chileno en sí.

¿Fue el momento más emocionante de tu carrera?

No sé si el más emocionante, pero sí lejos uno de los que más están guardados en el corazón, que se recuerdan con mucho cariño.

¿Qué recuerdas de ese gol? Fue una volea bonita…

Lindo gol, fue una experiencia muy linda. En sí, todo el campeonato lo fue, fue inolvidable, y haberlo coronado con eso, mejor todavía. Obviamente, me hubiese encantado que fuese para ganar el torneo, pero fue un premio a todo lo que hicimos, que fue muy bueno como equipo.

¿Te imaginabas todo lo que iba a venir después para esta generación?

La verdad es que sí, porque compartía día a día con mis compañeros y estaba constantemente viendo la mentalidad que tenían, sus deseos de triunfar. Sí lo imaginaba y pensaba que varios de los que estaban ahí podían alcanzar una carrera muy grande, si bien, para mí, muchos jugadores deberían haber llegado más alto todavía.

¿Uno de esos que deberían haber llegado más alto eres tú?

No. O sea, obviamente uno quiere llegar más arriba, pero estoy bastante conforme con lo que ha pasado en mi vida, veo alrededor y estoy feliz con todo lo que he vivido. Me encantaría haber tenido menos lesiones y más regularidad en algunos lugares, pero son cosas que les pasan a los futbolistas, así es esta carrera.

¿Quiénes son esos jugadores que crees que deberían haber llegado más lejos?

Como te digo, en esa selección, la mayoría eran muy buenos jugadores. Por ejemplo, tienes los casos de Mathías Vidangossy o Gerardo Cortés, por darte solamente dos nombres, que les veías un futuro tremendo, pero la carrera del futbolista es así, llegan cosas inesperadas que no te permiten continuar. Estoy agradecido por lo que tengo y feliz por las carreras que han hecho mis compañeros.