Osvaldo González a sus críticos: "Me motiva que digan que estoy viejo, yo me siento de 20 años"

El defensa Osvaldo González fue presentado oficialmente este lunes como nuevo refuerzo de Universidad de Chile, con un contrato que lo vincula por seis meses, más otro año prorrogable según el rendimiento que presente durante lo que queda por la temporada 2019.

En su presentación, Rocky le respondió a los críticos por sus casi 35 años de edad (cumple el 10 de agosto), y además se refirió a su llegada al equipo universitario.

"Me motiva que digan que estoy viejo, a lo mejor por fuera estoy viejo, pero por dentro me siento de 20 años. Cuando corran los partidos van a ver cómo estoy físicamente y ahí van a poder hablar si estoy bien o no", aseguró González en conferencia de prensa desde el Centro Deportivo Azul.

El ex Universidad de Concepción quiere demostrar su nivel en su tercer ciclo en los laicos: "Me lo tomo con mucha responsabilidad, me la voy a jugar toda por demostrar la calidad de jugador que soy. Menos mal que hemos ganado, estamos saliendo de la parte de abajo y esperamos seguir así".

"Es un momento es difícil, pero tenemos fe que lo vamos a sacar adelante entre todos juntos y estoy convencido de que lo sacaremos adelante", complementó el zaguero.

Retiro en la U

En menos de un mes, el defensa central va a cumplir 35 años, por ende, espera terminar su carrera como profesional en Universidad de Chile: "Me encantaría retirarme acá, pero me quedan un par de años para jugar a gran nivel, me siento bien físicamente y me sienta así voy a seguir jugando".

El ex seleccionado nacional indicó que en Toluca tuvo continuidad y que está en un gran momento futbolístico: "Creo que estoy super bien, en un gran momento, en México me tocó jugar muchos partidos, jugar finales y estoy mentalizado a mostrar el Osvaldo que todos conocen, el que ganó títulos, con convicción total".

González es un jugador polifuncional, sin embargo, dejó claro cuál es la posición en la que se siente más cómodo en defensa: "El puesto que más me acomoda es marcador de punta, me tocó jugar de líbero ahora último y en una línea de cuarto, central por derecha".

El zaguero cree que puede ser un referente para los más jóvenes, sin embargo, si es que no se gana una plaza como titular, aportará de la misma forma: "Me lo tomo con responsabilidad, sé que los más jóvenes me van a ver y van a querer aprender de mi experiencia y lo dije, voy a intentar aportar si me toca jugar, como si me dejan afuera".

Rocky estuvo tres años en México, en su vuelta al futbol chileno, consideró que el medio nacional tiene un gran nivel: "Yo pienso que es competitivo, si bien no lo evalúan de la mejor forma, creo que es fuerte. A lo mejor no es tan dinámico, no hay mucho roce. Allá en México cobraban todo como foul y el roce fuerte acá no, creo que puede crecer mucho más y la selección ha demostrado que estamos en un nivel bastante bueno".

González ya fue recibido por sus compañeros y hará todo lo posible para ganarse un puesto en la oncena titular de Universidad de Chile: “La convivencia buena, me han recibido bastante bien mis compañeros. La competencia voy a intentar entrenar lo mejor que pueda y el profe (Alfredo Arias) va a tener la decisión y el profe verá quien esté mejor va a jugar y así ha sido siempre”.

Sobre Johnny Herrera

También tuvo palabras para la suplencia de Johnny Herrera: "A Johnny lo veo bien, son decisiones del técnico que decidió sentarlo en la banca y hay que acatarlo, él entrena bien, sabemos todo lo que significa para el club, pero he hablado con él y se lo toma de la mejor manera, ya es un tipo grande y sabe lo que representa para nosotros".

El defensa envió un mensaje a la hinchada azul y aseguró que lo dejará todo en la cancha:"A los hinchas decirles que voy a dejar el alma por esta camiseta y me voy a entregar de todo el corazón".

Finalmente, el ex Toluca dijo que ya habló con Alfredo Arias sobre su posición: "Con el profe Arias hablamos, me preguntó que posición me sentía comodo, libero o central, pero podía jugar de lateral en emergencia".