¿Brayan Cortés o Agustín Orión? El "nuevo" dilema que tiene Mario Salas en Colo Colo

Desde que llegó Mario Salas a Colo Colo, una de las grandes interrogantes era saber quien sería "su" arquero titular. Esto, porque Agustín Orión venía siendo el 1 del Cacique y mostrando un buen nivel. No obstante, el Comandante conocía muy bien a Brayan Cortés, a quien lo dirigió en la selección chilena Sub 20.

Durante los amistosos de verano fue rotando, hasta que el argentino sufrió una lesión en el hombro, por la cual fue operado en dos oportunidades y le "simplificó" la tarea al técnico, ya que Cortés fue titular indiscutido y como aún no estaba lista la nacionalización de Omar Carabali, contrataron a Darío Melo para que fuera el segundo arquero.

Cortés jugó todos los partidos del primer semestre, mientras que Melo vio acción en la Copa Chile. Sin embargo, ahora Salas volverá a tener un problema, ya que Orión se recuperó de su lesión y ya está disponible para volver a la competencia.

Eso sí, el técnico advirtió que "Agustín (Orión) todavía no tiene el alta médica pero está entrenando con nosotros. No está la política de dosificar y lógicamente tenemos que ver si amerita dosificar o por rendimiento cambiar el equipo o jugadores. No encaro este segundo semestre con la idea de dosificar".

Para Salas, Cortés será el titular para el segundo semestre, aunque también apuntó que "todos los jugadores tiene la posibilidad de jugar todos pueden jugar".

El Comandante tendrá que demostrar su carácter en el vestuario albo, puesto que Orión es uno de los referentes del equipo y además, finaliza contrato a fin de año, situación que podría disgustar al argentino, quien ha estado acostumbrado a la titularidad desde que llegó a Colo Colo.